800 тысяч на документы — в Одесской области планируют строительство укрытия

Разработка тендерной документации. Фото: pixabay

В селе Одесской области планируется строительство укрытия в учебном заведении. Речь идет о разработке тендерной документации, на которую потратят более 800 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Заказчиком стал отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры Куяльницкого сельского совета, который на разработку документации выделил 861 181,01 грн. Речь идет именно о плане работ, их оценочной стоимости и замерах площади.

Известно, что документация должна быть готова к концу 2024 року. Однако когда именно начнут строительство, неизвестно.

Сообщение о тендере. Фото: скриншот

Кто стал победителем

Победителя выбрали без аукциона. Им стало ЧП "СПЕЦТЕХПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ", занимающееся проектами строительства.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, одесская полиция объявила тендер на закупку транспортного средства. Правоохранители планируют приобрести легковой автомобиль стоимостью более миллиона гривен.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.