Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow 800 тысяч на документы — в Одесской области планируют строительство укрытия arrow

800 тысяч на документы — в Одесской области планируют строительство укрытия

6 февраля 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
800 тысяч на документы — в Одесской области планируют строительство укрытия
Разработка тендерной документации. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В селе Одесской области планируется строительство укрытия в учебном заведении. Речь идет о разработке тендерной документации, на которую потратят более 800 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Что известно о тендере

Заказчиком стал отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры Куяльницкого сельского совета, который на разработку документации выделил 861 181,01 грн. Речь идет именно о плане работ, их оценочной стоимости и замерах площади.

Известно, что документация должна быть готова к концу 2024 року. Однако когда именно начнут строительство, неизвестно.

Сообщение о тендере. Фото: скриншот

Кто стал победителем

Победителя выбрали без аукциона. Им стало ЧП "СПЕЦТЕХПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ", занимающееся проектами строительства.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, одесская полиция объявила тендер на закупку транспортного средства. Правоохранители планируют приобрести легковой автомобиль стоимостью более миллиона гривен.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.

Одесса
тендер
аукцион
Одесская область
строительство
Новости Одессы
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме