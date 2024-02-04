Понад мільйон на авто для поліції — в Одесі оголосили тендер

Автівка у салоні. Фото SKODA

Одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. Правоохоронці планують придбати легковий автомобіль, вартістю понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Точна очікувана вартість — 1 325 000 гривень. У документації відзначається, що у планах відомства придбання однієї автівки Skoda Octavia Style 2.0 TDI. А поставити її мають до 15 березня 2024 року.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Зазначимо, що відомство розглядає й інші моделі з вказаними характеристиками, проте авто має бути не раніше 2023 року випуску. Чому старіші авто не розглядаються — невідомо. Тендер заплановано у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.

Слід додати, що на офіційному сайті авто, нове авто за вказаними характеристиками коштує майже на 500 тисяч дешевше. Причини завищення ціни у тендері — невідомі.

Вартість нового автомобіля. Фото: скриншот

Технічні характеристики авто для прокуратури

Тип кузова — седан

Колір — білий

Тип приводу — передній

Круїз-контроль

Кондиціонер

Підігрів сидінь

Задні та передні датчики паркування

Камера заднього виду

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Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень.