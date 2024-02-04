Понад мільйон на авто для поліції — в Одесі оголосили тендер
Одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. Правоохоронці планують придбати легковий автомобіль, вартістю понад мільйон гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Точна очікувана вартість — 1 325 000 гривень. У документації відзначається, що у планах відомства придбання однієї автівки Skoda Octavia Style 2.0 TDI. А поставити її мають до 15 березня 2024 року.
Зазначимо, що відомство розглядає й інші моделі з вказаними характеристиками, проте авто має бути не раніше 2023 року випуску. Чому старіші авто не розглядаються — невідомо. Тендер заплановано у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.
Слід додати, що на офіційному сайті авто, нове авто за вказаними характеристиками коштує майже на 500 тисяч дешевше. Причини завищення ціни у тендері — невідомі.
Технічні характеристики авто для прокуратури
- Тип кузова — седан
- Колір — білий
- Тип приводу — передній
- Круїз-контроль
- Кондиціонер
- Підігрів сидінь
- Задні та передні датчики паркування
- Камера заднього виду
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Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.
Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на ремонт доріг після аварії на водопроводі. На ремонт місцева влада готова виділити понад два мільйони гривень.
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