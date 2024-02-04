Более миллиона на авто для полиции — в Одессе объявили тендер

Автомобиль в салоне. Фото SKODA

Одесская полиция объявила тендер о закупке транспортного средства. Правоохранители планируют приобрести легковой автомобиль стоимостью более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Точная ожидаемая стоимость — 1 325 000 гривен. В документации отмечается, что в планах ведомства приобретение одного автомобиля Skoda Octavia Style 2.0 TDI. А поставить ее должны до 15 марта 2024 года.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Отметим, что ведомство рассматривает и другие модели с указанными характеристиками, однако авто должно быть не ранее 2023 выпуска. Почему более старые авто не рассматриваются — неизвестно. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.

Следует добавить, что на официальном сайте авто, новое авто по указанным характеристикам стоит почти на 500 тысяч дешевле. Причины завышения цены в тендере неизвестны.

Стоимость нового автомобиля. Фото: скриншот

Технические характеристики авто для прокуратуры

Тип кузова — седан

Цвет — белый

Тип привода — передний

Круиз-контроль

Кондиционер

Подогрев сидений

Задние и передние датчики парковки

Камера заднего вида

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Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.