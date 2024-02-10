На Одесчине отремонтируют дорожное покрытие более чем за девять миллионов — ProZorro
В Измаиле Одесской области отремонтируют кусок дороги за более чем девять миллионов. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о закупке
Деньги потратят на текущий ремонт в Измаиле. Предложения от участников будут принимать до 15 февраля, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены до 15 апреля 2024 года. Общая сумма закупки — 9 212 275 грн.
Где планируют проводить работы
Планируется частичное перекрытие движения по ул. Княгини Ольги от ул. Коммерческая до ул. Владимира Великого.
Что планируют сделать
Планируется ремонт и восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием:
- Обрубка краев раскопки.
- Перевозка мусора.
- Устройство оснований под тротуары.
- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров.
- Установка бетонных поребриков на бетонное основание.
- Устройство дорожных корыт корытного профиля.
Больше о тендерах в Одесской области
Напомним, одесская полиция объявила тендер на закупку транспортного средства. Правоохранители планируют приобрести легковой автомобиль стоимостью более миллиона гривен.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.
Добавим, что в селе Одесской области планируется строительство укрытия в учебном заведении. Речь идет о разработке тендерной документации, на которую потратят более 800 тысяч гривен.
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