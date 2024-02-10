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На Одесчине отремонтируют дорожное покрытие более чем за девять миллионов — ProZorro

10 февраля 2024 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине отремонтируют дорожное покрытие более чем за девять миллионов — ProZorro
Ремонт дороги. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Измаиле Одесской области отремонтируют кусок дороги за более чем девять миллионов. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Информация о тендере. Фото: скриншот

Что известно о закупке

Деньги потратят на текущий ремонт в Измаиле. Предложения от участников будут принимать до 15 февраля, в этот же день и начало аукциона. Работы должны быть выполнены до 15 апреля 2024 года. Общая сумма закупки — 9 212 275 грн.

Где планируют проводить работы

Планируется частичное перекрытие движения по ул. Княгини Ольги от ул. Коммерческая до ул. Владимира Великого.

Что планируют сделать

Планируется ремонт и восстановление тротуаров с асфальтобетонным покрытием:

  • Обрубка краев раскопки.
  • Перевозка мусора.
  • Устройство оснований под тротуары.
  • Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров.
  • Установка бетонных поребриков на бетонное основание.
  • Устройство дорожных корыт корытного профиля.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, одесская полиция объявила тендер на закупку транспортного средства. Правоохранители планируют приобрести легковой автомобиль стоимостью более миллиона гривен.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области был объявлен тендер на ремонт дорог после аварии на водопроводе. На ремонт местные власти готовы выделить более двух миллионов гривен.

Добавим, что в селе Одесской области планируется строительство укрытия в учебном заведении. Речь идет о разработке тендерной документации, на которую потратят более 800 тысяч гривен.

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Одесская область
Одесская ОГА
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