В Одесі відновлять будинок пошкоджений російською ракетою

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже три мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 19 лютого. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Загальна вартість робіт — 2 913 744.

Який будинок законсервують

Відомо, що планується капітальний ремонт будинку за адресою: м. Одеса пров. Аполона Скальковського, 8. Будівля була пошкоджена російською ракетою 23 липня минулого року.

Що планують зробити

Відновлення стін.

Установка кріплень перекриття.

Відновлення фасаду.

Ремонт покрівлі.

Ремонт водостічної системи та інші.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок атаки по Одесі, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області відремонтують шматок дороги за понад дев'ять мільйонів. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.