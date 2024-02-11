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В Одесі відновлять будинок пошкоджений російською ракетою

11 лютого 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі відновлять будинок пошкоджений російською ракетою
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже три мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Інформація про тендер. Фото: скриншот

Що відомо про тендер 

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 19 лютого. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Загальна вартість робіт — 2 913 744. 

Який будинок законсервують

Відомо, що планується капітальний ремонт будинку за адресою: м. Одеса пров. Аполона Скальковського, 8. Будівля була пошкоджена російською ракетою 23 липня минулого року. 

Що планують зробити 

  • Відновлення стін. 
  • Установка кріплень перекриття.  
  • Відновлення фасаду.
  • Ремонт покрівлі. 
  • Ремонт водостічної системи та інші.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок атаки по Одесі, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області відремонтують шматок дороги за понад дев'ять мільйонів. Відповідний тендер оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

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Одеська ОДА
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