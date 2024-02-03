В Одесі законсервують пошкоджений російською ракетою будинок — який саме

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відремонтують та законсервують будівлю, що постраждала від ракетного удару з боку Росії. На роботи витратять понад три мільйони гривень. Відповідний тендер опублікував Департамент міського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 10 лютого. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Загальна вартість робіт — 3 628 102.

Який будинок законсервують

Відомо, що планується відремонтувати будинок за адресою місто Одеса, Військовий узвіз, 18. Це так званий будинок Осипа Чижевича. Побудований у середині XIX століття архітектором Брунсом. Пам'ятка архітектури місцевого значення. Будівля була пошкоджена російською ракетою 23 липня минулого року.

Що планують зробити

Відновлення стін.

Установка кріплень перекриття.

Обшивання прорізів плитами OSB.

Розбирання покриттів покрівлі.

Вивіз сміття та інші.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок атаки по Одесі, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі.