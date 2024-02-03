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В Одесі законсервують пошкоджений російською ракетою будинок — який саме

3 лютого 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі законсервують пошкоджений російською ракетою будинок — який саме
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі відремонтують та законсервують будівлю, що постраждала від ракетного удару з боку Росії. На роботи витратять понад три мільйони гривень. Відповідний тендер опублікував Департамент міського господарства. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Що відомо про тендер 

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 10 лютого. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Загальна вартість робіт — 3 628 102. 

Який будинок законсервують

Відомо, що планується відремонтувати будинок за адресою місто Одеса, Військовий узвіз, 18. Це так званий будинок Осипа Чижевича. Побудований у середині XIX століття архітектором Брунсом. Пам'ятка архітектури місцевого значення. Будівля була пошкоджена російською ракетою 23 липня минулого року. 

Що планують зробити 

  • Відновлення стін. 
  • Установка кріплень перекриття.  
  • Обшивання прорізів плитами OSB.
  • Розбирання покриттів покрівлі. 
  • Вивіз сміття та інші.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок атаки по Одесі, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі

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