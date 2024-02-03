В Одесі законсервують пошкоджений російською ракетою будинок — який саме
В Одесі відремонтують та законсервують будівлю, що постраждала від ракетного удару з боку Росії. На роботи витратять понад три мільйони гривень. Відповідний тендер опублікував Департамент міського господарства.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про тендер
Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 10 лютого. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Загальна вартість робіт — 3 628 102.
Який будинок законсервують
Відомо, що планується відремонтувати будинок за адресою місто Одеса, Військовий узвіз, 18. Це так званий будинок Осипа Чижевича. Побудований у середині XIX століття архітектором Брунсом. Пам'ятка архітектури місцевого значення. Будівля була пошкоджена російською ракетою 23 липня минулого року.
Що планують зробити
- Відновлення стін.
- Установка кріплень перекриття.
- Обшивання прорізів плитами OSB.
- Розбирання покриттів покрівлі.
- Вивіз сміття та інші.
Обстріл Одеси 23 липня
23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".
Внаслідок атаки по Одесі, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.
Нагадаємо, Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі.
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