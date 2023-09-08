Одеська область потрапила до спадщини ЮНЕСКО

Одеська обсерваторія. Фото: Одеська астрономічна обсерваторія

ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Під час засідання Комітету Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України та прийняв рішення про внесення 20 об'єктів на території України під посилений захист, з яких 2 — на Одещині.

Одеська область під захистом ЮНЕСКО

З південного регіону до списку потрапили Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та Геодезична дуга Струве, розташована у селі Старо-Некрасівка Ізмаїльського району.

"Ми не сприймаємо війну як звичайну річ. Ми не приймаємо ні окупацію наших територій, ні знищення нашої культурної спадщини. Тож нехай це засідання буде ще одним кроком нашої спільної місії — збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини", — зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Внаслідок ракетної атаки був зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор, що розташований у центрі міста. Уряд Італії вирішив допомогти його реконструювати.