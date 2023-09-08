Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ЮНЕСКО внесла до своєї спадщини об'єкти з Одещини: які саме arrow

ЮНЕСКО внесла до своєї спадщини об'єкти з Одещини: які саме

8 вересня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська область потрапила до спадщини ЮНЕСКО
Одеська обсерваторія. Фото: Одеська астрономічна обсерваторія
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

ЮНЕСКО внесла Одеську обсерваторію до Міжнародного списку цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Відтепер міжнародна організація відповідатиме за пошкодження пам'ятки у випадку чергової атаки Росії.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України. 

Читайте також:

Під час засідання Комітету Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України та прийняв рішення про внесення 20 об'єктів на території України під посилений захист, з яких 2 — на Одещині.

Одеська область під захистом ЮНЕСКО

З південного регіону до списку потрапили Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та Геодезична дуга Струве, розташована у селі Старо-Некрасівка Ізмаїльського району. 

"Ми не сприймаємо війну як звичайну річ. Ми не приймаємо ні окупацію наших територій, ні знищення нашої культурної спадщини. Тож нехай це засідання буде ще одним кроком нашої спільної місії — збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини", — зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Внаслідок ракетної атаки був зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор, що розташований у центрі міста. Уряд Італії вирішив допомогти його реконструювати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз