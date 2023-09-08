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ЮНЕСКО внесла в свое наследие объекты из Одесчины: какие именно

8 сентября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская область попала в наследство ЮНЕСКО
Одесская обсерватория Фото: Одесская астрономическая обсерватория
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

ЮНЕСКО внесла Одесскую обсерваторию в Международный список ценностей, находящихся под усиленной защитой. Теперь международная организация будет отвечать за повреждение памятника в случае очередной атаки России.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Во время заседания Комитета Второго протокола в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении 20 объектов на территории Украины под усиленную защиту, из которых 2 — в Одесской области.

Одесская область под защитой ЮНЕСКО

С южного региона в список попали Астрономическая обсерватория Одесского национального университета имени И.И. Мечникова и Геодезическая дуга Струве расположена в селе Старо-Некрасовка Измаильского района.

"Мы не воспринимаем войну как обычную вещь. Мы не принимаем ни оккупацию наших территорий, ни уничтожение нашего культурного наследия. Так что пусть это заседание будет еще одним шагом нашей совместной миссии — сохранение и восстановление объектов культурного наследия", — отметила заместитель министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь.

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. В результате ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в центре города. Правительство Италии решило помочь его реконструировать.

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