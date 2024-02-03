В Одессе законсервируют поврежденный российской ракетой дом — какой именно

Поврежден дом. Фото: Новини.LIVE

В Одессе отремонтируют и законсервируют здание, пострадавшее от ракетного удара России. На работы потратят более трех миллионов гривен. Соответствующий тендер обнародовал Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 10 февраля. Работы должны проводиться до 31 декабря 2024 года. Общая стоимость работ — 3 628 102.

Какой дом законсервируют

Известно, что планируется отремонтировать дом по адресу город Одесса, Военный спуск, 18. Это так называемый дом Осипа Чижевича. Построен в середине XIX века архитектором Брунсом. Памятник архитектуры местного значения. Здание было повреждено российской ракетой 23 июля прошлого года.

Что планируют сделать

Восстановление стен.

Установка креплений перекрытия.

Обшивка проемов плитами OSB.

Разборка покрытий кровли.

Вывоз мусора и другие.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате атаки по Одессе, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.