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В Одессе законсервируют поврежденный российской ракетой дом — какой именно

3 февраля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе законсервируют поврежденный российской ракетой дом — какой именно
Поврежден дом. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе отремонтируют и законсервируют здание, пострадавшее от ракетного удара  России. На работы потратят более трех миллионов гривен. Соответствующий тендер обнародовал Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 10 февраля. Работы должны проводиться до 31 декабря 2024 года. Общая стоимость работ — 3 628 102.

Какой дом законсервируют

Известно, что планируется отремонтировать дом по адресу город Одесса, Военный спуск, 18. Это так называемый дом Осипа Чижевича. Построен в середине XIX века архитектором Брунсом. Памятник архитектуры местного значения. Здание было повреждено российской ракетой 23 июля прошлого года.

Что планируют сделать

  • Восстановление стен.
  • Установка креплений перекрытия.
  • Обшивка проемов плитами OSB.
  • Разборка покрытий кровли.
  • Вывоз мусора и другие.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате атаки по Одессе, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.

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