Спасо-Преображенський собор в Одесі потерпає від дощу

Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок негоди в Одесі зазнає подальших руйнувань Спасо-Преображенський собор, у який влучила російська ракета. Через надмірні опади продовжують гнити опорні балки, які наразі не законсервовані для відновлення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Надмірне зволоження конструкцій собору може призвести до подальших руйнувань, тому проведення робіт з консервації собору є наразі надзвичайно нагальним питанням", — йдеться у повідомленні мерії.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, 2 жовтня Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Православний храм зруйнувала російська ракета у ніч проти 23 липня.