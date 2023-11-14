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Спасо-Преображенський собор в Одесі потерпає від дощу

14 листопада 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Спасо-Преображенський собор в Одесі потерпає від дощу
Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Внаслідок негоди в Одесі зазнає подальших руйнувань Спасо-Преображенський собор, у який влучила російська ракета. Через надмірні опади продовжують гнити опорні балки, які наразі не законсервовані для відновлення. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"Надмірне зволоження конструкцій собору може призвести до подальших руйнувань, тому проведення робіт з консервації собору є наразі надзвичайно нагальним питанням", — йдеться у повідомленні мерії. 

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, 2 жовтня Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Православний храм зруйнувала російська ракета у ніч проти 23 липня.

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