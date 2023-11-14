Спасо-Преображенский собор в Одессе страдает от дождя

Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В результате непогоды в Одессе терпит дальнейшие разрушения Спасо-Преображенский собор, в который попала российская ракета. Из-за чрезмерных осадков продолжают гнить опорные балки, которые пока не законсервированы для восстановления.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Чрезмерное увлажнение конструкций собора может привести к дальнейшим разрушениям, поэтому проведение работ по консервации собора является чрезвычайно насущным вопросом", — говорится в сообщении мэрии.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил не менее пяти видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, 2 октября Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Православный храм разрушила российская ракета в ночь на 23 июля.