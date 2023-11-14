Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спасо-Преображенский собор в Одессе страдает от дождя arrow

Спасо-Преображенский собор в Одессе страдает от дождя

14 ноября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Спасо-Преображенский собор в Одессе страдает от дождя
Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате непогоды в Одессе терпит дальнейшие разрушения Спасо-Преображенский собор, в который попала российская ракета. Из-за чрезмерных осадков продолжают гнить опорные балки, которые пока не законсервированы для восстановления.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"Чрезмерное увлажнение конструкций собора может привести к дальнейшим разрушениям, поэтому проведение работ по консервации собора является чрезвычайно насущным вопросом", — говорится в сообщении мэрии.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил не менее пяти видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, 2 октября Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Православный храм разрушила российская ракета в ночь на 23 июля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме