Італія та Україна підписали угоду про відновлення собору в Одесі

Спасо-Преображенський собор. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Православний храм зруйнувала російська ракета у ніч проти 23 липня.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні.

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"Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією", — сказав він.

Відновлення одеського собору

За словами голови італійського МЗС, відновленням храму займатимуться найкращі італійські архітектори, адже це чіткий культурний та політичний меседж для України.

"Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість — це свобода і незалежність України", — наголосив Антоніо Таяні.

Обстріл Одеси 23 липня

23 липня Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. У небі над регіоном силам ППО вдалося знищити дев'ять ракет, проте, на жаль, є й влучання. Ворог застосував щонайменше п'ять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також балістичні "Іскандер-М".

Внаслідок нічної атаки по Одесі, що сталася 23 липня, пошкоджено чимало пам'ятників архітектури в історичному центрі міста. Загалом окупанти понівечили 29 будинків. Внаслідок обстрілу постраждало 19 осіб, кількість загиблих зросла до двох.

Нагадаємо, уряд Італії вирішив допомогти реконструювати собор, який було зруйновано внаслідок ракетної атаки.