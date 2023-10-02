Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении собора в Одессе: что известно arrow

Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении собора в Одессе: что известно

2 октября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении собора в Одессе
Спасо-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 октября, стало известно, что Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Православный храм разрушила российская ракета в ночь на 23 июля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Читайте также:

"Сегодня Италия подписала соглашение о возобновлении Одесского собора. Италия будет работать над реконструкцией", — сказал он.

Восстановление одесского собора

По словам главы итальянского МИД, восстановлением храма будут заниматься лучшие итальянские архитекторы, ведь это четкий культурный и политический месседж для Украины.

"Конечно, мы хотим достичь мира, но невозможно достичь мира без справедливости. Справедливость это свобода и независимость Украины", — подчеркнул Антонио Таяни.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадания. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты повредили 29 домов. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, правительство Италии решило помочь реконструировать собор, который был разрушен в результате ракетной атаки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз