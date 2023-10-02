Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении собора в Одессе

Спасо-Преображенский собор. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 октября, стало известно, что Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Православный храм разрушила российская ракета в ночь на 23 июля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

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"Сегодня Италия подписала соглашение о возобновлении Одесского собора. Италия будет работать над реконструкцией", — сказал он.

Восстановление одесского собора

По словам главы итальянского МИД, восстановлением храма будут заниматься лучшие итальянские архитекторы, ведь это четкий культурный и политический месседж для Украины.

"Конечно, мы хотим достичь мира, но невозможно достичь мира без справедливости. Справедливость — это свобода и независимость Украины", — подчеркнул Антонио Таяни.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадания. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты повредили 29 домов. Всего в результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, правительство Италии решило помочь реконструировать собор, который был разрушен в результате ракетной атаки.