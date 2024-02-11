В Одессе восстановят дом, поврежденный российской ракетой
В Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около трех миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 19 февраля. Работы должны проводиться до 31 декабря 2024 года. Общая стоимость работ — 2 913 744.
Какой дом законсервируют
Известно, что планируется капитальный ремонт дома по адресу: г. Одесса, пер. Аполлона Скальковского, 8. Здание было повреждено российской ракетой 23 июля прошлого года.
Что планируют сделать
- Восстановление стен.
- Установка креплений перекрытия.
- Восстановление фасада.
- Ремонт кровли.
- Ремонт водосточной системы и другие.
Обстрел Одессы 23 июля
23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".
В результате атаки по Одессе повреждено немало памятников архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.
Напомним, в Измаиле Одесской области отремонтируют кусок дороги более чем за девять миллионов. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.
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