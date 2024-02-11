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В Одессе восстановят дом, поврежденный российской ракетой

11 февраля 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе восстановят дом, поврежденный российской ракетой
Поврежден дом. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около трех миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Информация о тендере. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Начало аукциона — 19 февраля. Работы должны проводиться до 31 декабря 2024 года. Общая стоимость работ — 2 913 744.

Какой дом законсервируют

Известно, что планируется капитальный ремонт дома по адресу: г. Одесса, пер. Аполлона Скальковского, 8. Здание было повреждено российской ракетой 23 июля прошлого года.

Что планируют сделать

  • Восстановление стен.
  • Установка креплений перекрытия.
  • Восстановление фасада.
  • Ремонт кровли.
  • Ремонт водосточной системы и другие.

Обстрел Одессы 23 июля

23 июля Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить девять ракет, однако, к сожалению, есть и попадание. Враг применил по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

В результате атаки по Одессе повреждено немало памятников архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов. В результате обстрела пострадали 19 человек, число погибших возросло до двух.

Напомним, в Измаиле Одесской области отремонтируют кусок дороги более чем за девять миллионов. Соответствующий тендер объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

Одесса
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Одесская область
Одесская ОГА
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