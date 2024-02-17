В домах одесситов отремонтируют лифты – Prozorro
В Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последнюю неделю разместил пять соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили более чем в полтора миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным, указанным в тендерах, все лифты должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма по всем объектам составляет более 10 млн. грн. В общей сложности отремонтируют пять объектов.
Где отремонтируют лифты
- ул. Ицхака Рябина, 4
- просп. Академика Глушко, 2
- просп. Небесной Сотни, 14/2
- ул. Семена Палия, 134
- ул. Варненская, 7-В
Что планируют сделать
- Замена тросов
- Замена лифтового оборудования
- Электроосвещение шахты
Другие тендеры в Одессе и области
Напомним, в Измаиле, что в Одесской области, отремонтируют учебное заведение свыше миллиона гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.
Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около трех миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.
Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!