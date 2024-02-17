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В домах одесситов отремонтируют лифты – Prozorro

17 февраля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В домах одесситов отремонтируют лифты – Prozorro
Лифты в жилом доме. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последнюю неделю разместил пять соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили более чем в полтора миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

В домах одесситов отремонтируют лифты - Prozorro - фото 1
По данным, указанным в тендерах, все лифты должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма по всем объектам составляет более 10 млн. грн. В общей сложности отремонтируют пять объектов.

Где отремонтируют лифты

  • ул. Ицхака Рябина, 4
  • просп. Академика Глушко, 2
  • просп. Небесной Сотни, 14/2
  • ул. Семена Палия, 134
  • ул. Варненская, 7-В

Что планируют сделать

  • Замена тросов
  • Замена лифтового оборудования
  • Электроосвещение шахты

Другие тендеры в Одессе и области

Напомним, в Измаиле, что в Одесской области, отремонтируют учебное заведение свыше миллиона гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около трех миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.

Одесса
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
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