В домах одесситов отремонтируют лифты – Prozorro

Лифты в жилом доме. Фото: УНИАН

В Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последнюю неделю разместил пять соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили более чем в полтора миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.



По данным, указанным в тендерах, все лифты должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма по всем объектам составляет более 10 млн. грн. В общей сложности отремонтируют пять объектов.

Где отремонтируют лифты

ул. Ицхака Рябина, 4

просп. Академика Глушко, 2

просп. Небесной Сотни, 14/2

ул. Семена Палия, 134

ул. Варненская, 7-В

Что планируют сделать

Замена тросов

Замена лифтового оборудования

Электроосвещение шахты

Другие тендеры в Одессе и области

Напомним, в Измаиле, что в Одесской области, отремонтируют учебное заведение свыше миллиона гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.

Также мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около трех миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Добавим, в Одессе отменили очередной дурацкий тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.