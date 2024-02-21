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Реконструкция скандального Киевского суда в Одессе будет продолжена

21 февраля 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Реконструкция скандального Киевского суда в Одессе будет продолжена
Киевский районный суд Одессы. Фото: Киевский районный суд
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Управление капитального строительства подписало дополнительное соглашение с подрядчиком по ремонту Одесского районного суда. Согласно документу, работы по реконструкции здания продлены на 2024 год.

Об этом Новости.LIVE в ходе заседания сессии городского совета.

Детали сделки

7 декабря 2023 Управление капитального строительства города Одессы подписало дополнительное соглашение с компанией "РСУ "Одесглавснаб" о продолжении строительства. По документации, в текущем году на Киевский райсуд планируют выделить 106 миллионов гривен.

Целесообразность тендера

Депутатов заинтересовало сразу несколько вопросов по этому подписанному соглашению: откуда будет взято 106 миллионов, когда война в Украине продолжается? А также, почему это соглашение было подписано и когда будет расторгнут договор? На что руководитель управления капитального строительства Борис Панов отметил, что это соглашение было необходимо, поскольку финансирования в прошлом году не было. Что касается прекращения договора, работа над этим ведется.

"Этот вопрос мы обсуждаем с подрядчиком, отправлено письмо, ожидаем, что с согласия сторон разорвем договор. ...Учитывая, что в 2023 году финансирования не было, мы подписали соглашение на 2024 год. Вы подняли этот вопрос, у нас есть запросы из прокуратуры, в связи с чем мы сейчас ведем работу по разрыву соглашения ", — заявил Борис Панов.

Скандальный тендер

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило о проведении тендера по ремонту здания Киевского суда. Ожидаемая стоимость реконструкции составляет 106,245 млн гривен. Дата проведения торгов установлена на 16 августа, завершение работ планируется до конца 2024 года.

Одесская волонтер и руководитель благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова обратила внимание на этот тендер и объявила одиночный пикет под мэрией. Главное требование отправлять деньги на ВСУ, а не на реконструкцию судов и покраску фасадов. Позже к ней присоединились и одесситы. Митинги проходят в выходные до сих пор. Эту инициативу подхватили и в других городах Украины, где люди выходят на мирные акции в поддержку армии.

Напомним, в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы потратят около трех миллионов гривен. Соответствующий тендер на днях обнародовал Департамент городского хозяйства.

Также мы писали, что в Одессе будут массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства за последнюю неделю разместил пять соответствующих тендеров. Стоимость каждого подъемного механизма оценили более чем в полтора миллиона гривен

Одесса
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Новости Одессы
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