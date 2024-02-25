"Если бы у моего сына был качественный катер, он бы не погиб", — одесситы митингуют против коррупции

Женщина во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 февраля, в Одессе прошел очередной митинг . Люди вышли на улицу с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта и призвали власти перестать воровать средства.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Митинг в Одессе

В Одессе на этот раз люди выискивались вдоль проспекта Шевченко возле Одесской облгосадминистрации. Участники акции возмущены недостаточной финансовой поддержкой Вооруженных Сил Украины и требуют более эффективного использования средств для нужд армии. Всего на митинг пришло около 20 человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Остановите марафон — деньги на ВСУ!", "Все средства на защиту страны!" Горожане отмечают, что жизнь солдата ценнее окрашивания фасадов.

Женщина, держащая в руках плакат. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами на митинге. Фото: Новини.LIVE

Военные гибнут из-за нехватки технических средств

Мать погибшего военнослужащего рассказывает, что из-за недостаточного финансирования фронта, ее сын погиб при форсировании Днепра.

"Если бы у моего сына был качественный катер, он бы не погиб. Представьте себе, 8 человек в полном снаряжении на резиновой лодке... Были случаи, что снайпер попал в катер и группа солдат просто погибла в воде. Мы призываем власти выделять больше средств на вооружение, а не на телемарафон или Евровидение", — говорит Олеся.

Женщина также призвала одесситов выйти на улицы и вместе добиться аннулирования неуместных тендеров и нецелесообразных расходов из бюджета страны. Она отметила, что ситуация в стране зависит от каждого.

"Все зависит от каждого из нас. Все ребята, ушедшие добровольно на фронт, именно от них зависело, насколько глубоко оккупанты продвинутся по нашей стране, и в том числе дойдут ли до Одессы", — добавила она.

Мать военнослужащего Олеся. Фото: Новини.LIVE

Жена военнослужащего Людмила считает, что власти и общество сейчас должны объединиться в борьбе с Россией. Чтобы больше прислушивались к нуждам фронта, а не собственным карманам.

"Хотелось, чтобы все сплотились как в начале войны. А сейчас все как-то в отдельности, и думают только о себе. Но не нужно забывать, что война продолжается, и она продолжается, каждый день, и там гибнут люди. Им нужно оружие", — говорит Людмила.

Жена военнослужащего Людмила. Фото: Новини.LIVE

Флажки с именами погибших

Во время акции одесситы установили на аллее десятки флажков. На них написаны имена и позывные защитников, павших в войне.

Флажки с именами погибших. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вчера, 24 февраля, жители Одессы вышли на митинг у мэрии. Горожане почтили память павших Героев и поблагодарили Защитников Украины. Также во время акции люди напомнили местным властям о неуместных расходах на здание фасадов и дорог во время войны и необходимости декоммунизации.