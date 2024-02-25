Депутаты сельского совета на Одесчине потратят 200 тысяч на саморекламу
Вызырский сельский совет на Одесчине объявил тендер на закупку рекламных услуг. На пиар депутатов во время войны готовы потратить около 200 тысяч гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Закупка запланирована в формате открытых торгов. Срок подачи предложений до 29 февраля, в этот же день пройдет и сам аукцион. Общая сумма тендера — 199 000 грн. Деньги потратят на освещение информации о деятельности сельского головы, депутатского корпуса общины, сельского совета и его подразделений, объявлений, решений, поздравлений и некрологов. Материалы должны быть написаны в течение 2024 года.
Какие требования к подрядчику
- Возможность оперативно и своевременно выезжать на мероприятия по заявке Заказчика (40-50 минут).
- Проведение записи и написание текстов, монтаж и размещение в газете для информирования населения Вызырской объединенной громады о работе местных властей.
- Изготовление текстов на украинском языке, использование профессионального оборудования.
- Материалы должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию о различных сферах жизнедеятельности общины и решении неотложных вопросов.
- Задание выполнения услуг предоставляется Исполнителю в форме электронного файла.
- Срок печати — 24 часа с момента предоставления файла с данными.
- Обеспечение хранения информации о напечатанных услугах в электронном виде на серверах Исполнителя и проведение сопровождения архива.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.
Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.
Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, который объявили в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.
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