Депутаты сельского совета на Одесчине потратят 200 тысяч на саморекламу

Газеты, которые выписывают жители Визирской ОТГ. Фото: lan.od.ua

Вызырский сельский совет на Одесчине объявил тендер на закупку рекламных услуг. На пиар депутатов во время войны готовы потратить около 200 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупка запланирована в формате открытых торгов. Срок подачи предложений до 29 февраля, в этот же день пройдет и сам аукцион. Общая сумма тендера — 199 000 грн. Деньги потратят на освещение информации о деятельности сельского головы, депутатского корпуса общины, сельского совета и его подразделений, объявлений, решений, поздравлений и некрологов. Материалы должны быть написаны в течение 2024 года.

Какие требования к подрядчику

Возможность оперативно и своевременно выезжать на мероприятия по заявке Заказчика (40-50 минут).

Проведение записи и написание текстов, монтаж и размещение в газете для информирования населения Вызырской объединенной громады о работе местных властей.

Изготовление текстов на украинском языке, использование профессионального оборудования.

Материалы должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию о различных сферах жизнедеятельности общины и решении неотложных вопросов.

Задание выполнения услуг предоставляется Исполнителю в форме электронного файла.

Срок печати — 24 часа с момента предоставления файла с данными.

Обеспечение хранения информации о напечатанных услугах в электронном виде на серверах Исполнителя и проведение сопровождения архива.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, который объявили в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.