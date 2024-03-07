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В Одесі скасували тендер на закупівлю систем сповіщення

7 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі скасували тендер на закупівлю систем сповіщення
Система сповіщення населення. Фото: IStock.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засоби оповіщення та інформування населення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про тендер

Замовник, яким був "Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси" уклав договір з підрядником про закупівлю систем сповіщення населення. Сума тендеру склала 24,6 мільйони гривень. Проте процедура закупівлі була здійснена з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту. А саме, не було проєкту та погодження з органами, які забезпечують управління цих систем сповіщення, зокрема ДСНС в Одеській області та Одеською ОВА. 

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, що депутати Одеської міської ради відхилили тендерну пропозицію на закупівлю необхідної техніки для ЗСУ. В рішенні відзначено, що пропозиція не відповідає вимогам тендеру. 

Також ми писали, що на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 мільйонів гривень.

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