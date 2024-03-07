В Одесі скасували тендер на закупівлю систем сповіщення

Система сповіщення населення. Фото: IStock.

Одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засоби оповіщення та інформування населення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про тендер

Замовник, яким був "Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси" уклав договір з підрядником про закупівлю систем сповіщення населення. Сума тендеру склала 24,6 мільйони гривень. Проте процедура закупівлі була здійснена з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту. А саме, не було проєкту та погодження з органами, які забезпечують управління цих систем сповіщення, зокрема ДСНС в Одеській області та Одеською ОВА.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Нагадаємо, що депутати Одеської міської ради відхилили тендерну пропозицію на закупівлю необхідної техніки для ЗСУ. В рішенні відзначено, що пропозиція не відповідає вимогам тендеру.

Також ми писали, що на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 мільйонів гривень.