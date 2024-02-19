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В Одеській області скасували ремонт доріг за 112 мільйонів

19 лютого 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській області скасували ремонт доріг за 112 мільйонів
Ремон дорожнього покриття. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

Що відомо про тендер

У жовтні 2021 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області уклала договір з підприємством за результатами відкритих торгів. 
Договір було продовжено на 2022 та 2023 роки без визначення джерела фінансування, без виділення коштів та без мети реалізації.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, в Одесі скасували черговий безглуздий тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з благоустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень. 

Також ми писали,  що у селі Дачне Одеського району вдруге оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах за 27 мільйонів. Попередній було скасовано після перевірки з боку ОВА щодо його доцільності.

Додамо, в Одеській області скасували тендер на ремонт закладу освіти. Йдеться про ліцей у Дачному, на який збиралися витратити майже 86 мільйонів гривень. 

Одеса
ремонт
тендер
дороги
гроші
прокуратура
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