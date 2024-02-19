В Одесской области отменили ремонт дорог за 112 миллионов

Ремонт дорожного покрытия. Фото: Новини.LIVE

На Одесчине прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Что известно о тендере

В октябре 2021 г. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области заключила договор с предприятием по результатам открытых торгов.

Договор был продлен на 2022 и 2023 годы без определения источника финансирования, без выделения средств и цели реализации.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в Одессе отменили очередной сомнительный тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района вторично объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях за 27 миллионов. Предыдущая была отменена после проверки со стороны ОВА по его целесообразности.

Добавим, в Одесской области отменили тендер на ремонт учебного заведения. Речь идет о лицее в Дачном, на который собирались потратить почти 86 миллионов гривен.