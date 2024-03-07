В Одессе отменили тендер на закупку систем оповещения

Система оповещения населения. Фото: IStock.

Одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что за эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о тендере

Заказчик, которым был "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы", заключил договор с подрядчиком о закупке систем оповещения населения. Сумма тендера составила 24,6 миллиона гривен. Однако процедура закупки была осуществлена с нарушением законодательства в сфере гражданской защиты. А именно, не было проекта и согласования с органами, которые обеспечивают управление этих систем оповещения, в частности, ГСЧС в Одесской области и Одесской ОВА.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, депутаты Одесского городского совета отклонили тендерное предложение на закупку необходимой техники для ВСУ. В решении отмечено, что предложение не отвечает требованиям тендера.

Также мы писали, что в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 миллионов гривен.