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В Одесі скасували тендер на закупівлю дронів для ЗСУ

4 березня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі скасували тендер на закупівлю дронів для ЗСУ
Військовий з квадрокоптером. Фото: externalPilot
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Депутати Одеської міської ради відхилили тендерну пропозицію за закупівлю необхідної техніки. В рішенні відзначено, що пропозиція не відповідає вимогам тендеру. 

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

За даними відкритого аукціону, муніципальний департамент закупить одразу 30 комплектів FPV-дронів та квадрокоптерів. Загальна їхня вартість становила 56 000 000 гривень. У тендерній документації йдеться, що закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 12 лютого. А поставити "пташок" підрядник мав поставити до 1 липня 2024 року. Однак під час профільних перевірок було встановлено, що процедура  закупівлі була порушена. 

Які були порушення

В протоколі щодо прийняття рішення зазначається, що  протягом трьох робочих днів зразки товару повинні бути надані задля того, аби замовник міг протестувати та перевірити відповідність усім вимогам. Однак наданий підрядником зразок комплекту товару не відповідає технічним вимогам, що були зазначені у документації. 

Скасовані тендери на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині прокуратура скасувала тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги у селі Єреміївка. На роботи мали витратити 112 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одесі скасували тендер на реставрацію скверу "Регенсбург". На роботи з благоустрою комунальники з бюджету міста планували виділити майже 38 мільйонів гривень.

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