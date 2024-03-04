В Одессе отменили тендер на закупку дронов для ВСУ

Военный с квадрокоптером. Фото: externalPilot

Депутаты Одесского городского совета отклонили тендерное предложение по закупке необходимой техники. В решении отмечено, что предложение не отвечает требованиям тендера.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

По данным открытого аукциона, муниципальный департамент закупит сразу 30 комплектов FPV-дронов и квадрокоптеров. Общая их стоимость составила 56 000 000 гривен. В тендерной документации говорится, что закупки запланированы в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона – 12 февраля. А поставить "птичек" подрядчик должен был поставить до 1 июля 2024 года. Однако в ходе профильных проверок было установлено, что процедура закупки была нарушена.

Какие были нарушения

В протоколе принятия решения указывается, что в течение трех рабочих дней образцы товара должны быть предоставлены для того, чтобы заказчик мог протестировать и проверить соответствие всем требованиям. Однако предоставленный подрядчиком образец комплекта товара не отвечает техническим требованиям, указанным в документации.

Отменены тендеры в Одесской области

Напомним, что в Одесской области прокуратура отменила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Еремеевка. На работы должны были потратить 112 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одессе упразднили тендер на реставрацию сквера "Регенсбург". На работы по благоустройству коммунальщики из бюджета города планировали выделить около 38 миллионов гривен.