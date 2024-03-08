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Сколько Одесчина сэкономила на тендерах —в ОВА сообщили данные

8 марта 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сколько Одесчина сэкономила на тендерах —в ОВА сообщили данные
Разработка тендерной документации. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время все больше неуместных тендеров отменяется из-за нарушений в документации и завышенных сумм. По данным Одесской ОВА, в регионе предотвратили растрату более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА, Олег Кипер.

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Сколько вернули в бюджет

Согласно данным, 509 миллионов гривен удалось вернуть в бюджет Одесского региона. Такую сумму заблокировала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" в целях рациональных затрат этих средств.

"Цифра дня: + 509 000 000 гривен сэкономленных средств на тендерах", — говорится в сообщении.

Какие тедеры были отменены

Среди отмененных накануне тендеров, в частности, завышенные цены на мясо, уголь и нецелесообразные услуги по охране за миллион гривен.

"Эти и другие тендеры будут дополнительно проверены правоохранителями. Следующего заседания ожидаем ответа от глав РВА" , — отметил Олег Кипер.

  • В Одесском районе было сохранено 336 341 377,15 гривен благодаря упразднению неуместных тендеров. В частности, больше денег вернули благодаря отмене тендеров на капремонт Одесской школы №39 и Надлиманского и Дачненского учебных заведений, а также ремонтные работы фасада.
  • В Березовском районе самыми неуместными тендерами оказались соглашения на реконструкцию заведения дошкольного образования, закупку дизельных генераторов и благоустройство территории.
  • В Белгород-Днестровском, Подольском, Разделянском и Измаилском районах наибольший ущерб могли нанести тендеры на закупку транспортных средств и ремонт дорожного покрытия.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, что Одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что за эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.

Также мы писали, что в Одессе объявили очередной тендер по ремонту укрытия для областного лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 22 миллионов гривен.

Добавим, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около 5 миллионов гривен.

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