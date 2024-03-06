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В Одесі витратять на ремонт укриття понад 20 мільйонів гривень

6 березня 2024 20:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі витратять на ремонт укриття понад 20 мільйонів гривень
Шкільне укриття. Фото: eo.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі оголосили тендер на ремонт укриття для обласного ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 22 мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Що відомо про тендер 

Планується ремонт комунального закладу "Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради", розташованого на вул. Ясиновського, 3-а. Зазначимо, що замовником стало Управління облради з майнових відносин. Установа готова витратити на роботи 22 108 937,54 гривень. Тендер був проведений без аукціону, підрядником визначили фірму "ДД-СТРОЙ", в якій налічується до 20 робітників. Строк надання послуг зазначений до 1 серпня 2024.

Що планують зробити

  • зведення стін;
  • проведення труб комунікацій;
  • гідроізоляція;
  • установлення сантехніки;
  • проведення опалення;
  • установлення вентиляції;
  • проведення електроенергії;
  • установлення протипожежного оповіщення.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі планують купити новий евакуатор для потреб міста. Відомо, що на вантажний транспортний засіб готові виділити майже шість мільйонів гривень. 

Також ми писали, що в Одеській області під час війни запланували капітальний ремонт покрівлі Центру культури та дозвілля. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень.  

Додамо, Сергіївська селищна рада, що на Одещині, оголосила тендер на будівництво укриття для школи. На всі роботи планують витратити понад 12 мільйонів гривень.

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