В Одесі куплять евакуатор за понад п'ять мільйонів гривень — ProZorro

Завантаження автівки на евакуатор. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі планують купити новий евакуатор для потреби міста. Відомо, що на вантажний транспортний засіб готові виділити майже шість мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

У тендерній документації йдеться, що він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 11 березня. А поставити автівку підрядник має до 15 червня 2024 року. Загалом планують закупити одну машини. За інформацією відкритого аукціону, замовником став Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, який витратить на спецтехніку 5 600 000 гривень.

Технічні вимоги до закупівлі

Відомо, що це багатотонний транспорт на дизельному пальному та із шестиступінчатою механічною коробкою передач. Крім того, кабіна має бути оснащена кондиціонером та гідропідсилювачем керма. Рік випуску не раніше ніж 2022. Пробіг — не більше ніж 2000 км

Варто зауважити, що машини з такими характеристиками продаються на ринку від півтора до двох з половиною мільйонів гривень, що набагато нижче за ціну указану в тендері.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі закуплять FPV-дронів на майже шість мільйонів гривень. Відповідну закупівлю провело Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Також ми писали, що в Одеській області під час війни запланували капітальний ремонт покрівлі Центру культури та дозвілля. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень.

Додамо, Сергіївська селищна рада, що на Одещині, оголосила тендер на будівництво укриття для школи. На всі роботи планують витратити понад 12 мільйонів гривень.