Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині побудують укриття за майже 13 мільйонів гривень arrow

На Одещині побудують укриття за майже 13 мільйонів гривень

29 лютого 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині побудують укриття за майже 13 мільйонів гривень
Табличка напрямку укриття. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сергіївська селищна рада, що на Одещині, оголосила тендер на будівництво укриття для школи. На всі роботи планують витратити  понад 12 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
На Одещині побудують укриття за майже 13 мільйонів гривень - фото 1
Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Тендерну процедуру з визначення підрядника проводить Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА. Строк подання пропозицій — до 6 березня включно. Загальна сума тендера — 12 478 073,20 гривень. 

Вимоги до підрядника

До 31 серпня підрядник має виконати земляні, ізоляційні роботи, побудувати стіни, перегородки та перекриття, вентшахти та покрівлю, а також змонтувати підлогу та двері. В укритті також мають бути встановлені системи опалювання, протипожежна сигналізація, вентиляція та електропостачання. 

Щодо зовнішніх робіт, то підрядник зобов'язаний прокласти водопровід та каналізацію,  облаштувати навколишню територію, встановити пандус для осіб з інклюзіями.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, Визирська сільська рада, що на Одещині, оголосила тендер на закупку рекламних послуг. На піар депутатів під час війни готові витратити майже 200 тисяч гривень. 

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій. 

Додамо що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Одеса
ремонт
тендер
Одеська область
будівництво
Одеська ОДА
закупівлі
укриття

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році