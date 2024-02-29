На Одещині побудують укриття за майже 13 мільйонів гривень

Табличка напрямку укриття. Фото: УНІАН

Сергіївська селищна рада, що на Одещині, оголосила тендер на будівництво укриття для школи. На всі роботи планують витратити понад 12 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Тендерну процедуру з визначення підрядника проводить Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА. Строк подання пропозицій — до 6 березня включно. Загальна сума тендера — 12 478 073,20 гривень.

Вимоги до підрядника

До 31 серпня підрядник має виконати земляні, ізоляційні роботи, побудувати стіни, перегородки та перекриття, вентшахти та покрівлю, а також змонтувати підлогу та двері. В укритті також мають бути встановлені системи опалювання, протипожежна сигналізація, вентиляція та електропостачання.

Щодо зовнішніх робіт, то підрядник зобов'язаний прокласти водопровід та каналізацію, облаштувати навколишню територію, встановити пандус для осіб з інклюзіями.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, Визирська сільська рада, що на Одещині, оголосила тендер на закупку рекламних послуг. На піар депутатів під час війни готові витратити майже 200 тисяч гривень.

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій.

Додамо що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.