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На Одесчине построят укрытие почти за 13 миллионов гривен

29 февраля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Одесчине построят укрытие почти за 13 миллионов гривен
Табличка направления укрытия. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сергеевский сельский совет в Одесской области объявил тендер на строительство укрытия для школы. На все работы планируется потратить более 12 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Покупка запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Тендерную процедуру определения подрядчика проводит Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВА. Срок представления предложений – до 6 марта включительно. Общая сумма тендера – 12 478 073,20 гривен.

Требования к подрядчику

До 31 августа подрядчик должен провести земляные, изоляционные работы, построить стены, перегородки и перекрытия, вентшахты и кровлю, а также смонтировать пол и двери. В укрытии должны быть установлены системы отопления, противопожарная сигнализация, вентиляция и электроснабжение.

Относительно внешних работ подрядчик обязан проложить водопровод и канализацию, обустроить окружающую территорию, установить пандус для лиц с инклюзиями.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, Визырский сельский совет на Одесчине объявил тендер на закупку рекламных услуг. На пиар депутатов во время войны готовы потратить около 200 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен. Отметим, что тендер объявили уже второй раз, первый был упразднен из-за отсутствия предложений.

Добавим, что в городе Подольск Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

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