В Одессе купят эвакуатор за пять миллионов гривен — ProZorro
В Одессе планируется купить новый эвакуатор для нужд города. Известно, что на грузовое транспортное средство готовы выделить около шести миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
В тендерной документации говорится, что она запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 11 марта. А поставить автомобиль подрядчик должен до 15 июня 2024 года. В общем планируют закупить одну машину. По информации открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, который потратит на спецтехнику 5 600 000 гривен.
Технические требования к закупке
Известно, что это многотонный транспорт на дизельном горючем и шестиступенчатой механической коробке передач. Кроме того, кабина должна быть оснащена кондиционером и гидроусилителем руля. Год выпуска не ранее 2022. Пробег — не более 2000 км.
Стоит заметить, что машины с такими характеристиками продаются на рынке от полутора до двух с половиной миллионов гривен, что намного ниже цены указанной в тендере.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одессе закупят FPV-дронов почти на шесть миллионов гривен. Соответствующую закупку провело Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Также мы писали, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.
Добавим, Сергеевский поселковый совет на Одесчине объявил тендер на строительство укрытия для школы. На все работы планируется потратить более 12 миллионов гривен.
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