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В Одессе купят эвакуатор за пять миллионов гривен — ProZorro

3 марта 2024 18:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе купят эвакуатор за пять миллионов гривен — ProZorro
Загрузка автомобиля на эвакуатор. Фото иллюстративный. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе планируется купить новый эвакуатор для нужд города. Известно, что на грузовое транспортное средство готовы выделить около шести миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

В тендерной документации говорится, что она запланирована в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 11 марта. А поставить автомобиль подрядчик должен до 15 июня 2024 года. В общем планируют закупить одну машину. По информации открытого аукциона заказчиком стал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета, который потратит на спецтехнику 5 600 000 гривен.

Технические требования к закупке

Известно, что это многотонный транспорт на дизельном горючем и шестиступенчатой механической коробке передач. Кроме того, кабина должна быть оснащена кондиционером и гидроусилителем руля. Год выпуска не ранее 2022. Пробег — не более 2000 км.

Стоит заметить, что машины с такими характеристиками продаются на рынке от полутора до двух с половиной миллионов гривен, что намного ниже цены указанной в тендере.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе закупят FPV-дронов почти на шесть миллионов гривен. Соответствующую закупку провело Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Также мы писали, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Добавим, Сергеевский поселковый совет на Одесчине объявил тендер на строительство укрытия для школы. На все работы планируется потратить более 12 миллионов гривен.

Одесса
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
закупки

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