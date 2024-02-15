Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі комунальники зможуть евакуйовувати неправильно припарковані авто arrow

В Одесі комунальники зможуть евакуйовувати неправильно припарковані авто

15 лютого 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі комунальники зможуть евакуйовувати неправильно припарковані авто
Евакуатор відвозить автівку. Фото: m2motors.com.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська мерія хоче дозволити комунальникам здійснювати евакуацію машин. Для цього планують створити структуру, яка займатиметься питанням хаотичного паркування у місті. 

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. 

Читайте також:

Що планують зробити

Наразі йдеться, що Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ (СМЕП) має боротися з безхазяйними автівками, залишеними на вулицях міста, а також з неправильним паркуванням.

"Ми довго до цього йшли, нарешті маємо майже всі складові, щоб боротися з безхазяйними автівками та порушниками правил дорожнього руху. Така ситуація у нас є, і вона не випадкова і не одна, тому що паркуються де попало, як попало, і ми не можемо більш ефективно впливати на цю ситуацію", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Крім того, місто планує внести зміни до програми "Безпека дорожнього руху". Завдяки цьому комунальники отримають від Німеччини власні евакуатори. 

Нагадаємо, в Одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи, які розпочалися ще у 2021 році. Наразі відомо, що підрядник замість реставрації почав перебудовувати памʼятку архітектури.

Також ми писали, що з початку року в Одесі зʼявилося нове платне місце для паркування. Його організували на просторі біля Старосінної площі, де одночасно може вміститися понад 200 транспортних засобів. 

Одеса
авто
парковка
Одеська область
міська рада
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі