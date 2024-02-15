В Одесі комунальники зможуть евакуйовувати неправильно припарковані авто

Евакуатор відвозить автівку. Фото: m2motors.com.ua

Одеська мерія хоче дозволити комунальникам здійснювати евакуацію машин. Для цього планують створити структуру, яка займатиметься питанням хаотичного паркування у місті.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Що планують зробити

Наразі йдеться, що Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ (СМЕП) має боротися з безхазяйними автівками, залишеними на вулицях міста, а також з неправильним паркуванням.

"Ми довго до цього йшли, нарешті маємо майже всі складові, щоб боротися з безхазяйними автівками та порушниками правил дорожнього руху. Така ситуація у нас є, і вона не випадкова і не одна, тому що паркуються де попало, як попало, і ми не можемо більш ефективно впливати на цю ситуацію", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Крім того, місто планує внести зміни до програми "Безпека дорожнього руху". Завдяки цьому комунальники отримають від Німеччини власні евакуатори.

Нагадаємо, в Одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи, які розпочалися ще у 2021 році. Наразі відомо, що підрядник замість реставрації почав перебудовувати памʼятку архітектури.

Також ми писали, що з початку року в Одесі зʼявилося нове платне місце для паркування. Його організували на просторі біля Старосінної площі, де одночасно може вміститися понад 200 транспортних засобів.