В одеському Будинку Гоголя зупинили будівництво готелю — подробиці

Зупинені протиаварійні роботи в будинку. Фото: Одеська міська рада

В Одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи, які розпочалися ще у 2021 році. Наразі відомо, що підрядник замість реставрації почав перебудовувати памʼятку архітектури.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Що відомо про будівництво

У червні 2021 року було розпочато реставрацію памʼятки. Протиаварійні роботи провели за пів року, але на початку повномасштабного вторгнення все зупинилося.

Під час перевірок стану робіт виявили, що будівлю перелаштовують під готель. Виконавець добудував третій поверх з боку двору та балкони.

У міській раді зазначають, що з власниками будинку місто підписало пакет документів на проведення протиаварійних робіт, метою яких було зупинити руйнування та зберегти автентичний вигляд.

"Місто не допустить беззаконня та свавілля. Всі свої дії забудовник має погоджувати з уповноваженими органами та отримувати дозволи у встановленому законом порядку. А не вводити в оману і виконувати несанкціоновані роботи в надії, що вони залишаться непоміченими", — сказав міський голова Геннадій Труханов.

Хто виконував роботи

Забудовником робіт у 2021 році обрали ТОВ "Хілс Інвест", яке виконало основний обсяг протиаварійних робіт. Під виглядом продовження реставрації у 2023 році на будівлі розпочалися незаконні роботи з перелаштування її під нову функцію.

Зазначимо, що єдиним бенефіціаром ТОВ "Хіллс Інвест" є Леонід Чефтелевіч, громадянин Ізраїлю, який мешкає в Одесі. Він також є бенефіціаром ТОВ "Юрафіра-Буд" і причетний до низки скандальних будівництв.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть директора підрядної компанії, який привласнив гроші вкладників у будівництво. Шахрай змушував людей інвестувати у будинок, якого не збиралися зводити.