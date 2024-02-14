В одесском Доме Гоголя остановили строительство гостиницы — подробности

Остановлены противоаварийные работы в доме. Фото: Одесский городской совет

В Одесском "Доме Гоголя" остановили противоаварийные работы, которые начались еще в 2021 году. Известно, что подрядчик вместо реставрации начал перестраивать памятник архитектуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В июне 2021 года была начата реставрация памятника. Противоаварийные работы провели за полгода, но в начале полномасштабного вторжения все остановилось.

В ходе проверок состояния работ было обнаружено, что здание перестраивают под гостиницу. Исполнитель достроил третий этаж со двора и балконы.

В городском совете отмечают, что с владельцами дома город подписал пакет документов на проведение противоаварийных работ, целью которых было остановить разрушение и сохранить подлинный вид.

"Город не допустит беспредела. Все свои действия застройщик должен согласовывать с уполномоченными органами и получать разрешения в установленном законом порядке. А не вводить в заблуждение и выполнять несанкционированные работы в надежде, что они останутся незамеченными", — сказал городской голова Геннадий Труханов.

Кто выполнял работы

Застройщиком работ в 2021 году избрали ООО "Хиллс Инвест", которое выполнило основной объем противоаварийных работ. Под видом продолжения реставрации в 2023 году в здании начались незаконные работы по переустройству его под новую функцию.

Отметим, что единственным бенефициаром ООО "Хиллс Инвест" является Леонид Чефтелевич, гражданин Израиля, проживающий в Одессе. Он также является бенефициаром ООО "Юрафира-Буд" и причастен к ряду скандальных построек.

Напомним, в Одессе будут судить директора подрядной компании, присвоившего деньги вкладчиков в строительство. Мошенник заставлял людей инвестировать в дом, который не собирались строить.