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Ошукав інвесторів у "будівництво" на 6 мільйонів — в Одесі затримали директора компанії

30 січня 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ошукав інвесторів у "будівництво" на 6 мільйонів — в Одесі затримали директора компанії
Ділянка під "будівництво". Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть директора підрядної компанії, який привласнив гроші вкладників у будівництво. Шахрай змушував людей інвестувати у будинок, якого не збиралися зводити.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної схеми

Директор підприємства без дозвільних документів зніс нежитлові приміщення, які були на земельній ділянці, та огородив її парканом. Таким чином він створив видимість ремонтних робіт та змусив довірливих одеситів вкластися у майбутню новобудову. Таким чином він ошукав 14 людей та заволодів 6,5 мільйонами гривень. 

Ошукані "вкладники" помітили, що ніяких робіт не відбувається та звернулися до правоохоронців. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за ч.ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.

Також ми писали, що одеські правоохоронці викрили підпільний кол-центр, який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста. 

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