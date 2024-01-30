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Обманул инвесторов в "строительство" на 6 миллионов — в Одессе задержали директора компании

30 января 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Обманул инвесторов в "строительство" на 6 миллионов — в Одессе задержали директора компании
Участок под "строительство". Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будут судить директора подрядной компании, присвоившего деньги вкладчиков в строительство. Мошенник заставлял людей инвестировать в дом, которого не собирались строить.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Директор предприятия без разрешительных документов снес находившиеся на земельном участке нежилые помещения и огородил его забором. Таким образом, он создал видимость ремонтных работ и заставил доверчивых одесситов уложиться в будущую новостройку. Таким образом, он обманул 14 человек и завладел 6,5 миллиона гривен.

Обманутые "вкладчики" заметили, что никаких работ не происходит и обратились в милицию.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесмена задержали и сообщили о подозрении по ч.ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

Также мы писали, что одесские правоохранители разоблачили подпольный колл-центр, который занимался обманом людей. Мошенники обустроили офис в Приморском районе города.

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