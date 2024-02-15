В Одессе коммунальщики смогут эвакуировать неправильно припаркованные авто
Одесская мэрия хочет разрешить коммунальщикам осуществлять эвакуацию машин. Для этого планируется создать структуру, которая будет заниматься вопросом хаотической парковки в городе.
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.
Что планируют сделать
В настоящее время говорится, что Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение (СМЭП) должно бороться с бесхозными автомобилями, оставленными на улицах города, а также с неправильной парковкой.
"Мы долго к этому шли, наконец имеем почти все составляющие, чтобы бороться с бесхозными автомобилями и нарушителями ПДД. Такая ситуация у нас есть, и она не случайна и не одна, потому что паркуются где попало как попало, и мы не можем более эффективно влиять на эту ситуацию", — сказал городской голова Геннадий Труханов.
Кроме того, город планирует внести изменения в программу "Безопасность дорожного движения". Благодаря этому коммунальщики получат от Германии эвакуаторы.
Напомним, в Одесском "Доме Гоголя" остановили противоаварийные работы, которые начались еще в 2021 году. Известно, что подрядчик вместо реставрации начал перестраивать памятник архитектуры.
Также мы писали, что с начала года в Одессе появилось новое платное парковочное место. Его организовали на пространстве возле Старосенной площади, где одновременно может уместиться более 200 транспортных средств.
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