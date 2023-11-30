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В Одесі зʼявиться більше платних парковок — де саме

30 листопада 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі зʼявиться більше платних парковок — де саме
Парковка біля одеського вокзалу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують зробити платними паркувальні майданчики навколо Старосінної площі. Наразі відомо, що таке рішення допоможе щорічно поповнювати міський бюджет на 117 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання сесії Одеської міської ради. 

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За інформацією депутатів, йдеться про шість майданчиків, які розташовані навколо площі та однойменного скверу. Всього тут буде 238 машиномісць, у тому числі 27 — для людей з інвалідністю.

Як саме реорганізують простір навколо Старосінної площі

  • вул. Одеса-Головна (від вул. Старосінної до пл. Старосінної) — 35 місць,
  • вул. Одеса-Головна (від пл. Старосінної до бул. Італійського) — 51 місце,
  • вул. Водопровідна (від пл. Старосінної до бул. Італійського) — 40 місць,
  • вул. Водопровідна (від вул. Старосінної до пл. Старосінної) — 36 місць,
  • вул. Старосінна (від вул. Водопровідної до вул. Одеса-Головна) — 50 місць,
  • вул. Новощіпний ряд, 2 (вздовж вул. Водопровідної) — 26 місць.

Вартість паркування

В Одесі встановили тариф на паркування. Відтак, автовласники матимуть змогу заплатити у три різних способи: погодинно, за місяць та за рік. Вартість паркування коштуватиме 20 гривень за годину. Тим часом в місті діятимуть абонементи на місяць та рік, їх вартість становитиме 2 та 22 тисячі гривень відповідно. 

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради погодили збільшення кількості майданчиків для платного паркування в місті. Комунальне підприємство "Одестранспарксервіс" призначено оператором 12 нових майданчиків, що додаються до вже затвердженого списку. Додаткові 12 зон для паркування дозволили збільшити платний простір на 321 машиномісце. Це мало призвести до додаткового надходження до бюджету міста понад 165 тисяч гривень щомісяця.

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