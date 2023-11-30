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В Одессе появится больше платных парковок — где именно

30 ноября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе появится больше платных парковок — где именно
Парковка возле одесского вокзала. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют сделать платными парковки вокруг Старосенной площади. Пока известно, что такое решение поможет ежегодно пополнять городской бюджет на 117 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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По информации депутатов, речь идет о шести площадках, расположенных вокруг площади и одноименного сквера. Всего здесь будет 238 машиномест, в том числе 27 — для людей с инвалидностью.

Как именно реорганизуют пространство вокруг Древней площади

  • ул. Одесса-Главная (от ул. Старосенной до пл. Старосенной) — 35 мест,
  • ул. Одесса-Главная (от пл. Старосенной до бул. Итальянского) — 51 место,
  • ул. Водопроводная (от пл. Старосенной до бул. Итальянского) — 40 мест,
  • ул. Водопроводная (от ул. Старосенной до пл. Старосенной) — 36 мест,
  • ул. Старосенная (от ул. Водопроводной до ул. Одесса-Главная) — 50 мест,
  • ул. Новощипной ряд, 2 (вдоль ул. Водопроводной) — 26 мест.

Стоимость парковки

В Одессе установили тариф на парковку. Следовательно, автовладельцы смогут заплатить в три разных способа: почасово, за месяц и за год. Стоимость парковки будет составлять 20 гривен в час. Тем временем в городе будут действовать абонементы на месяц и год, их стоимость составит 2 и 22 тысячи гривен соответственно.

Напомним, депутаты Одесского городского совета согласовали увеличение количества площадок для платной парковки в городе. Коммунальное предприятие "Одестранспарксервис" назначено оператором 12 новых площадок, которые прилагаются к уже утвержденному списку. Дополнительные 12 зон для парковки позволили увеличить платное пространство на 321 машиноместо. Это должно было привести к дополнительному поступлению в бюджет города более 165 тысяч гривен ежемесячно.

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