В Одессе потратят на ремонт укрытия более 20 миллионов гривен
В Одессе объявили тендер на ремонт укрытия для областного лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 22 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Планируется ремонт коммунального учреждения "Одесский областной лицей №6 Одесского областного совета", расположенного на ул. Академика Ясиновского, 3-я. Отметим, что заказчиком стало Управление облсовета по имущественным отношениям. Учреждение готово потратить на работы 22 108 937,54 гривен. Тендер был проведен без аукциона, подрядчиком определили фирму "ДД-СТРОЙ", в которой насчитывается до 20 рабочих. Срок предоставления услуг указан до 1 августа 2024 года.
Что планируют сделать
- Возведение стен;
- проведение труб коммуникаций;
- гидроизоляция;
- установление сантехники;
- проведение отопления;
- установка вентиляции;
- проведение электроэнергии;
- установление противопожарного оповещения.
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Напомним, что в Одессе планируется купить новый эвакуатор для нужд города. Известно, что на грузовое транспортное средство готовы выделить около шести миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.
Добавим, Сергеевский поселковый совет на Одесчине объявил тендер на строительство укрытия для школы. На все работы планируется потратить более 12 миллионов гривен.
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