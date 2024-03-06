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В Одессе потратят на ремонт укрытия более 20 миллионов гривен

6 марта 2024 20:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе потратят на ремонт укрытия более 20 миллионов гривен
Школьное укрытие. Фото: eo.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе объявили тендер на ремонт укрытия для областного лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 22 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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Сообщение о тендере. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Планируется ремонт коммунального учреждения "Одесский областной лицей №6 Одесского областного совета", расположенного на ул. Академика Ясиновского, 3-я. Отметим, что заказчиком стало Управление облсовета по имущественным отношениям. Учреждение готово потратить на работы 22 108 937,54 гривен. Тендер был проведен без аукциона, подрядчиком определили фирму "ДД-СТРОЙ", в которой насчитывается до 20 рабочих. Срок предоставления услуг указан до 1 августа 2024 года.

Что планируют сделать

  • Возведение стен;
  • проведение труб коммуникаций;
  • гидроизоляция;
  • установление сантехники;
  • проведение отопления;
  • установка вентиляции;
  • проведение электроэнергии;
  • установление противопожарного оповещения.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, что в Одессе планируется купить новый эвакуатор для нужд города. Известно, что на грузовое транспортное средство готовы выделить около шести миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Добавим, Сергеевский поселковый совет на Одесчине объявил тендер на строительство укрытия для школы. На все работы планируется потратить более 12 миллионов гривен.

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