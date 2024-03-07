В Одесі розірвали тендер на 17 мільйонів гривень — деталі

Процес будівництва. Фото: БЕБ

Аналітики БЕБ виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт адміністративної будівлі. Посадовці планували витратити на роботи близько 17 мільйонів гривень з бюджету Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.



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Що відомо про тендер

В Одесі планували витратити з бюджету 17 мільйонів на ремонт ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що знаходиться по вулиці Стовповій, 17. Замовником робіт виступало Управління капітального будівництва Одеської міськради. Початок аукціону був призначений на 13 листопада. Строк виконання робіт — до 31 грудня 2024 року.

Що планували зробити

Монтаж стелажів;

заміна вікон;

заміна дверей;

монтаж стель та підлоги;

ремонт каналізації.

Всього в договорі указано 193 пункти різних робіт.

Які порушення

Фахівці БЕБ встановили, що компанія підрядника, з якою був укладений договір, не відповідає вимогам тендеру. Йдеться про те, що у виконавця робіт відсутні майно та працівники відповідної кваліфікації. Про порушення умов тендеру працівники Теруправління повідомили у міськраду Одеси, в якій прийняли рішення розірвати договір між замовником та підрядником.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, що Одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засоби оповіщення та інформування населення.

Також ми писали, що в Одесі оголосили черговий тендер на ремонт укриття для обласного ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 22 мільйони гривень.

Додамо, що в Одеській області під час війни запланували капітальний ремонт покрівлі Центру культури та дозвілля. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень.