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В Одессе разорвали тендер на 17 миллионов гривен — детали

7 марта 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе разорвали тендер на 17 миллионов гривен — детали
Процесс постройки. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Аналитики БЭБ обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт административного здания. Чиновники планировали потратить на работы около 17 миллионов гривен из бюджета Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Объявление о тендере. Фото: скриншот с аукциона

Что известно о тендере

В Одессе планировали потратить из бюджета 17 миллионов на ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, что находится по улице Столбовой, 17. Заказчиком работ выступало Управление капитального строительства Одесского горсовета. Начало аукциона было назначено на 13 ноября. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2024 года.

Что планировали сделать

  • Монтаж стеллажей;
  • замена окон;
  • замена дверей;
  • монтаж потолков и полов;
  • ремонт канализации.

Всего в договоре указано 193 пункта разных работ.

Какие нарушения

Специалисты БЭБ установили, что компания подрядчика, с которой был заключен договор, не отвечает требованиям тендера. Речь идет о том, что у исполнителя работ отсутствует имущество и работники соответствующей квалификации. О нарушении условий тендера работники Теруправления сообщили в горсовет Одессы, в котором приняли решение расторгнуть договор между заказчиком и подрядчиком.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, что Одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что за эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.

Также мы писали, что в Одессе объявили очередной тендер по ремонту укрытия для областного лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 22 миллионов гривен.

Добавим, что в Одесской области во время войны запланирован капитальный ремонт кровель и Центра культуры и досуга. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Одесса
ремонт
тендер
коррупция
Одесская область
Одесская ОГА
городской совет
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