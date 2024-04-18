Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста arrow

Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста

18 квітня 2024 17:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста
Комунальник косить газон в Одесі. Фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі хочуть улаштувати прибудинкові теиторії та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Що відомо про тендери

Закупівлі провели без використання електронної системи. Самі подробиці договору та перелік робіт також не оприлюднені. Відомо, що ремонти мають провести до кінця поточного року. 

Де планують зробити ремонт територій

  • Фонтанська дорога 67-а.
Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста - фото 1
Капітальний ремонт елементів благоустрою по Фонтанській дор. Фото: скриншот
  •  Генерала Бочарова, 75
Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста - фото 2
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Генерала Бочарова. Фото: скриншот
  • Кримська, 64 
Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста - фото 3
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Кримській. Фото: скриншот
  •  Посмітного 25/2, 25/3
Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста - фото 4
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Посмітного. Фото: скриншот

Варто зазначити, що перелік адрес не є повним, оскільки в системі Prozorro наразі оголошено майже десяток подібних тендерів. Щодо багатьох з них поки тільки готуються кошторисні документації.

Закупівлі без використання електронної системи — що це  

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Інші тендери на Одещині

Це не перший випадок оголошення тендерів на проведення робіт з капітального ремонту благоустрою в Одесі. Так, ми писали, що на капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок планують виділити понад чотири мільйони гривень. 

Також ми повідомляли, що в будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив за останній місяць 8 відповідних тендерів загальною сумою понад 13 мільйонів гривень. 

Одеса
тендер
аукціон
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість