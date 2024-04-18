Одеса готується до сезону — оголошені чергові тендери на благоустрій міста

Комунальник косить газон в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі хочуть улаштувати прибудинкові теиторії та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендери

Закупівлі провели без використання електронної системи. Самі подробиці договору та перелік робіт також не оприлюднені. Відомо, що ремонти мають провести до кінця поточного року.

Де планують зробити ремонт територій

Фонтанська дорога 67-а.

Капітальний ремонт елементів благоустрою по Фонтанській дор. Фото: скриншот

Генерала Бочарова, 75

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Генерала Бочарова. Фото: скриншот

Кримська, 64

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Кримській. Фото: скриншот

Посмітного 25/2, 25/3

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Посмітного. Фото: скриншот

Варто зазначити, що перелік адрес не є повним, оскільки в системі Prozorro наразі оголошено майже десяток подібних тендерів. Щодо багатьох з них поки тільки готуються кошторисні документації.

Закупівлі без використання електронної системи — що це

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Інші тендери на Одещині

Це не перший випадок оголошення тендерів на проведення робіт з капітального ремонту благоустрою в Одесі. Так, ми писали, що на капітальний ремонт елементів доброустрою біля шести домівок планують виділити понад чотири мільйони гривень.



Також ми повідомляли, що в будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив за останній місяць 8 відповідних тендерів загальною сумою понад 13 мільйонів гривень.