В Одесі відремонтують ще 3 ліфта, — Prozorro
В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив ще два відповідні тендери, таким чином у місті будуть відремонтовані вісім об'єктів.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить близько 4 мільйони 400 тисяч гривень . Усього планують відремонтувати три ліфтові кабіни та підйомні механізми в двох будинках.
Де саме планують ремонт ліфтів
- просп. Небесної Сотні, 79-Б;
- Люстдорфська дор., 88.
Що планують зробити
- Заміна тросів
- Заміна ліфтового обладнання
- Електроосвітлення шахти
Ремонт ліфтів в Одесі
Нагадаємо, що за минулий тиждень Департамент міського господарства розмістив п’ять тендерів на ремонт ліфтів в будинках Одеси. Приблизна вартість робіт становить більше 10 мільйонів гривень.
Інші тендери на Одещині
Раніше ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.
Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства.
Додамо, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн
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