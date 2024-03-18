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В Одесі відремонтують ще 3 ліфта, — Prozorro

18 березня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі відремонтують ще 3 ліфта, — Prozorro
Старий ліфт у будинку. Ілюстративне фото: Суспільне
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив ще два відповідні тендери, таким чином у місті будуть відремонтовані вісім об'єктів.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
 

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Оголошення тендерної пропозиції. Фото: скриншот

За даними, указаними в тендерах, усі ліфти повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума по всіх об'єктах становить близько 4 мільйони 400 тисяч гривень . Усього планують відремонтувати три ліфтові кабіни та підйомні механізми в двох будинках.    

Де саме планують ремонт ліфтів

  • просп. Небесної Сотні, 79-Б;
  • Люстдорфська дор., 88.

Що планують зробити

  • Заміна тросів
  • Заміна ліфтового обладнання 
  • Електроосвітлення шахти 

Ремонт ліфтів в Одесі

Нагадаємо, що за минулий тиждень Департамент міського господарства розмістив п’ять тендерів на ремонт ліфтів в будинках Одеси. Приблизна вартість робіт становить більше 10 мільйонів гривень. 

Інші тендери на Одещині

Раніше ми повідомляли, що  в Ізмаїлі Одеської області відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.

Також ми писали, що в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи витратять майже 3 мільйони гривень. Відповідний тендер днями опублікував Департамент міського господарства. 

Додамо, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн

Одеса
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ліфти
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