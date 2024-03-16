На Одещині планують побудувати амбулаторію за понад 20 мільйонів

Медик в амбулаторії. Фото: УНІАН

В селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендера

Замовником виступила Авангардівська селищна рада Одеського району. Тендер оголошений 14 березня, аукціон проведуть 22 березня. У разі підписання контракту з підрядниками, останній повинен буде звести нову амбулаторію до кінця літа цього року.

Варто відзначити, що будівництво заплановане за адресою: вул. Фруктова, буд.9-а. Зараз на цьому місці розташований довгобуд. Окрім цього, за наявною інформацією, в селищі уже є подібна амбулаторія, яка знаходиться за три кілометри від цієї, що хочуть звести.

Що планують зробити

Підсилення цегляних простінків монолітними

залізобетонними сердечниками.

Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних

будівлях з газобетонних блоків.

Улаштування перегородок з газобетонних блоків.

Установлення сходових площадок.

Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками.

Улаштування каркасу підвісних стель.

Доброустрій території, тощо.

На ці роботи готові витратити 23 170 814 гривень.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Одеської області місцева влада планує продати земельну ділянку. Наразі на розробку технічної документації та оцінку територій витратять сімсот тисяч гривень.

Також ми писали, що одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засобів оповіщення та інформування населення.