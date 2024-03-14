На розробку документів одеська сільрада витратить більше пів мільйона гривень

Розробка тендерної документації. Фото: pixabay

У селі Одеської області місцева влада планує продати земельну ділянку. Наразі на розробку технічної документації та оцінку територій витратять більше пів мільйону гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.



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Що відомо про тендер

Замовником стала Затишанська селищна рада Роздільнянського району Одеської області, яка на розробку документації виділила 700 000 гривень. Йдеться про грошову оцінку земельної ділянки в межах Затишанської громади із застосуванням геоінформаційних технологій. Орієнтовна площа ділянки — 23 168 гектарів землі.

Хто став переможцем

Аукціон проводили у вигляді відкритих торгів з особливостями. Переможцем став Консорціум "Бюро Землевпорядних послуг". Відомо, що нормативна документація має бути готова до 1 липня 2024 року.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області уже вдруге намагаються провести закупівлю на зведення укриття для школи. Відомо, що на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Також ми писали, що одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засобів оповіщення та інформування населення.