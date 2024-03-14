На разработку документов одесский сельсовет потратит более полумиллиона гривен

Разработка тендерной документации. Фото: pixabay

В селе Одесской области местные власти планируют продать земельный участок. На разработку технической документации и оценку территорий потратят более полумиллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Заказчиком стал Затышанский сельсовет Раздельнянского района Одесской области, который на разработку документации выделил 700 000 гривен. Речь идет о денежной оценке земельного участка в пределах Затишанской громады с применением геоинформационных технологий. Ориентировочная площадь участка – 23 168 гектаров земли.

Кто стал победителем

Аукцион проводился в виде открытых торгов с особенностями. Победителем стал Консорциум "Бюро Землеустроительных услуг". Известно, что нормативная документация должна быть готова к 1 июля 2024г.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, что в Подольске Одесской области уже второй раз пытаются провести закупку на возведение укрытия для школы. Известно, что на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Также мы писали, что одесское Управление капстроительства разорвало договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.

Напомним, что одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что на эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.