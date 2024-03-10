За 56 мільйонів на Одещині хочуть побудувати укриття для школи — де саме

Указівник укриття. Фото: УНІАН

У місті Подільськ Одеської області уже вдруге намагаються провести закупівлю на зведення укриття для школи. Відомо, що на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівлю у форматі відкритих торгів оголосив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Аукціон на визначення переможця пройде 11 березня, а роботи мають бути виконані до кінця року. Зазначимо, що раніше цей тендер уже проводили, але без аукціону. Договір на будівництво споруди цивільного захисту уклали з ТОВ "Березівкаагрошляхбуд". Документи підписали 29 грудня минулого року, а саму закупівлю оприлюднили уже 3 січня 2024. Згодом, укладений контракт відхили.

Що планують зробити

Укриття хочуть звести на території ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області. Плануються:

підготовчі роботи,

зовнішні електричні мережі,

дизельна електростанція,

зовнішні слаботочні мережі,

зовнішні мережі водопроводу та каналізації,

доброустрій території.

Закупівля здійснюється коштом обласного бюджету. Загальна сума фінансування робіт становить 56 069 148 грн.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

Також ми писали, що одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засобів оповіщення та інформування населення.

Додамо, що аналітики БЕБ виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт адміністративної будівлі. Посадовці планували витратити на роботи близько 17 мільйонів гривень з бюджету Одеси.