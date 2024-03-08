Реконструкції Київського райсуду в Одесі за 100 мільйоні в не буде

Будівля Київського районного суду Одеси. Фото: Київський районний суд

Одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Скандальний тендер

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт будівлі Київського суду. Очікувана вартість реконструкції становила 106 245 000 гривень. Дата проведення торгів була встановлена на 16 серпня, переможцем аукціону став ПрАТ "Ремонтно-будівельна дільниця "Одесголовпостач".

Вимоги до підрядника

Так, компанія отримала підряд на реконструкцію будівлі з прибудовою додаткових приміщень до будівлі Київського райсуду Одеси по вул. Варненська, 3-Б. За умовами тендеру, до кінця 2024 року вони мали виконати:

загально-будівельні та електротехнічні роботи;

вогнезахисну обробку;

реконструкцію інженерних мереж;

реконструкцію протипожежних і охоронних систем;

ремонт системи доступу та відеонагляду;

встановлення огорожі;

роботи з благоустрою.

Закупівля спричинила скандал, тому з неї зняли фінансування на 2023 рік. Однак угоду не розірвали, а всі витрати перенесли на 2024 рік.

Пікети проти недоречних тендерів в Одесі

Після оголошення скандального тендеру керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова анонсувала пікет на Думській. Метою пікету було виділення грошей на ЗСУ, а не на реконструкцію будівель та фарбування фасадів. Пізніше до цієї ініціативи приєдналися й одесити.

Причини розірвання договору

Локальні кошториси і підсумкову відомість ресурсів не публікували на Prozorro. Через це не можна було порівняти ціни будматеріалів із ринком. "Центр протидії корупції" направив запит на розкриття документації. Замовник у відповідь надіслав відомість ресурсів витрат підрядника, у якій були завищені ціни будматеріалів.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, що аналітики БЕБ виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт адміністративної будівлі. Посадовці планували витратити на роботи близько 17 мільйонів гривень з бюджету Одеси.

Також ми писали, що одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засоби оповіщення та інформування населення.