Реконструкции Киевского райсуда в Одессе за 100 миллионов не будет

Здание Киевского райсуда Одессы. Фото: Киевский районный суд

Одесское Управление капстроительства расторгло договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Скандальный тендер

Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на ремонт здания Киевского суда. Ожидаемая стоимость реконструкции составила 106,245 млн гривен. Дата проведения торгов была установлена на 16 августа, победителем аукциона стал ЧАО "Ремонтно-строительный участок "Одесглавснаб".

Требования к подрядчику

Так, компания получила подряд на реконструкцию здания с пристройкой дополнительных помещений в здание Киевского райсуда Одессы по ул. Варненская, 3-Б. По условиям тендера, до конца 2024 года они должны были выполнить:

общестроительные и электротехнические работы;

огнезащитную обработку;

реконструкцию инженерных сетей;

реконструкцию противопожарных и охранных систем;

ремонт системы доступа и видеонаблюдения;

установка ограждения;

работы по благоустройству.

Закупка вызвала скандал, поэтому с нее сняли финансирование на 2023 год. Однако сделку не расторгли, а все расходы перенесли на 2024 год.

Пикеты против неуместных тендеров в Одессе

После объявления скандального тендера руководительница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова анонсировала пикет на Думской. Целью пикета было выделение денег на ВСУ, а не на реконструкцию зданий и покраску фасадов. Позже к этой инициативе присоединились и одесситы.

Причины расторжения договора

Локальные сметы и итоговую ведомость ресурсов не публиковали на Prozorro. Поэтому нельзя было сравнить цены стройматериалов с рынком. Центр противодействия коррупции направил запрос на раскрытие документации. Заказчик в ответ направил ведомость ресурсов расходов подрядчика, в которой были завышены цены стройматериалов.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, что аналитики БЭБ обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт административного здания. Чиновники планировали потратить на работы около 17 миллионов гривен из бюджета Одессы.

Также мы писали, что одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что за эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.