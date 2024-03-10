За 56 миллионов в Одесской области хотят построить укрытие для школы — где именно

Указатель укрытия. Фото: УНИАН

В городе Подольск Одесской области уже второй раз пытаются провести закупку на строительство укрытия для школы. Известно, что на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупку в формате открытых торгов объявил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации. Аукцион по определению победителя пройдет 11 марта, а работы должны быть выполнены до конца года. Отметим, что ранее этот тендер уже проводился, но без аукциона. Договор на строительство сооружения гражданской защиты заключили с ООО "Березовкаагродорстрой". Документы подписали 29 декабря прошлого года, а саму закупку обнародовали уже 3 января 2024 года. Впоследствии заключенный контракт отклонен.

Что планируют сделать

Укрытия хотят построить на территории ЗЗСО I-III ст. №3 по ул. Гетманская, 63, г. Подольск, Подольского р-на, Одесской области. Планируются:

подготовительные работы,

внешние электрические сети,

дизельная электростанция,

наружные слаботочные сети,

внешние сети водопровода и канализации,

благоустройство территории.

Закупка осуществляется на средства областного бюджета. Общая сумма финансирования работ составляет 56069148 грн.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, одесское Управление капстроительства расторгло договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.

Также мы писали, что одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что на эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.

Добавим, что аналитики БЭБ обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт административного здания. Чиновники планировали потратить на работы около 17 миллионов гривен из бюджета Одессы.